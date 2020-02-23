جيجي حديد تشن هجوماً على جايك بول دفاعاً عن زين مالك-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف "جيك بول" انه كاد أن يتشاجر مع "زين مالك" بعد أن عامله بأسلوب سيء حسب ادعائه.. و​جيجي حديد​ ترد: "تقول هذا فقط لأنه لا يريد أن يتسكع معك ومع اصدقائك المحرجين من يوتيوب؟ كان بالفندق مع اصدقائه المقربين كالملك المحترم لأنه مرتبط بي. غير مهتم بك أيها القبيح عديم القيمة".

إشارة إلى أن جايك جوزيف بول (وُلد في 7 يناير 1997) هو ممثل أميركي ونجم يوتيوب اشتهر بفضل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو فاين، بزغ نجم جيك بول بعد أدائه دور ديريك في مسلسل بيزاردفارك الذي عُرض على قناة ديزني. جيجي حديد

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