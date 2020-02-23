ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل السوري باسل خياط كل ما يتم تداوله عن انتهاء الصداقة التي جمعت بين تيم حسن وقصي خولي، مشيراً إلى أن صداقته بزميليه تيم وقصي متينة وقوية والتي بدأت خلال دراستهم في معهد التمثيل، قائلاً :" كل الاحاديث التي تقول بأن تيم وقصي تغيرت شخصياتهما وبأن علاقة الصداقة بينهما باتت غير موجودة ليست صحيحة"، مشيراً الى أن هذا الأمر ليس إلا قشوراً تزينية يضطر لقيامها في هذه الظروف، مؤكداً أنهم كانوا يقومون بتبادل الزيارات لمنازل بعضهم باستمرار، ولهم العديد من الذكريات الجميلة التي لا يمكن أن ينساها.
وروى موقفاً طريفاً من بداية الصداقة بين الثلاثي وذلك خلال استضافته ببرنامج "هذا أنا" على قناة "أبو ظبي" فشرح انه بإحدى المرات جاء قصي وتيم لزيارته في منزله ، وقرر خولي أن يجرب التمثيل، فاتفقوا أن يقوم بدور شخص أخرس، وقام باسل وتيم بالتعامل معه بأسلوب سيء وباهانته أمام الناس في أحد المحلات، ما أثار غضب صاحب المحل وبعض الأشخاص الذين قرروا جميعم الدفاع عن خولي، وتحول الأمر إلى معركة كبيرة في الشارع، ما اضطرهم للهرب.
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط يستذكر حادثة غريبة من بداية صداقته مع تيم حسن وقصي خولي-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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