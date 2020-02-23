سام أصغري يكشف مصير علاقته بـ بريتني سبيرز..فهل سيتزوجها؟

ميرنا وليد - بيروت - أصر المدرب الشخصي للنجمة الأميركية ​بريتني سبيرز​ البالغة 38 عاماً وحبيبها البالغ من العمر 26 عامًا والذي تعود علاقته بها إلى عام 2016 على أن "الهدف الأساسي" لكونه في علاقة جدية هو الالتزام القانوني في النهاية تجاه الآخر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الزواج من بريتني ، أخبر سام مجلة نيو ماغازين: "أعتقد أن هذه هي الفكرة الأساسية في العلاقة - وإلا لماذا ستكون في العلاقة؟" ومع ذلك ، فإن الفانز الذين يأملون في الحصول على لمحة عن الحياة الزوجية لبريتني مثلما فعلت مع زوجها الأول ، كيفين فيدرلاين ، بعنوان "بريتني وكيفن: Chaotic " بخيبة أمل.

ولدى سؤاله عما إذا كان مهتمًا ببرنامج تلفزيون الواقع لتسليط الضوء حول علاقتهما ، قال سام: "ربما لا. وسائل التواصل الاجتماعي لدينا هي وحدها برنامج واقعي.

لمواجهة لفت الأنظار إليه ككونه يواعد نجمة، يتحول سام إلى صالة الألعاب الرياضية لإعادة تركيز طاقته. قال: "لا أستخدم التدريب للعامل البدني ، ولكن للعامل العقلي. أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لأشياء روحية وثقة. أستخدم أسلوب اللياقة البدنية الخاص بي كشيء لمساعدتي في أي شيء آخر - حياتي المهنية ، علاقتي ، كل ما أقوم به. لقد بنيت الثقة والانضباط وكل شيء من صالة الألعاب الرياضية. " وتحرص مغنية 'Lucky' - التي لديها ولدان مع Kevin - دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية مع Sam وقد جربت عددًا من التدريبات الشخصية. وأضاف سام: "هذا هو أفضل شيء - إذا كنت تشارك نفس الشغف ، يمكنك الخروج والتمتع بالتمرن معًا. "لقد أجريت التدريبات معها عدة مرات. فعلنا في الواقع شريط فيديو العام الماضي. الكثير من التدريبات موجودة على موقعي الإلكتروني. " وقد سمح سام حتى لصديقته بتعليمه أحد رقصاتها الأسطورية من الفيديوهات الموسيقية. وعلق: "لقد جربت القليل ، لكنني لست راقصًا كبيرًا!"(ترجمة الفن)