كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن عيد يكشف لـ'الخليج 365 الفني' تفاصيل مشاركته في "أسود فاتح" وتجربته للمرة الثانية مع هيفاء وهبي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسن عيد، فنان موهوب تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكنه اتجه الى المجال الفني لحبه الشديد له منذ صغره، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع بالفعل أن يكسب قلوب الملايين.

والتقى "الخليج 365 الفني" بالفنان حسن عيد للتحدث معه عن مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وعن كواليس العمل مع الفنانة "هيفاء وهبي"، وتجربته بمسلسل "اختراق ج2"، وأعماله الفنية الأقرب لقلبه.

والى نص الحوار،،

في البداية، أهنئك على مشاركتك فى مسلسل "أسود فاتح"، كيف كانت مشاركتك في هذا العمل؟

مشاركتي في مسلسل "أسود فاتح" كانت عن طريق شركة الإنتاج مع الأستاذ صادق و أنور الصباح عملت معهم في العديد من الأعمال منها "أدم وجميلة"، "عيون القلب"، "يونس ولد فضة" والمؤلف "أمين جمال"، والمنتج الفني "علي حسن"، والمخرج "كريم العدل"، والمخرجة المنفذة "لمياء عادل".

ما الشخصية التي تجسدها في مسلسل "أسود فاتح"؟

أقوم بتجسيد شخصية "عادل" المحامي وهو الذراع الأيمن لشخصية "سيف" التي يجسدها شريف سلامة.

ماذا عن كواليس العمل مع الفنانة هيفاء وهبي؟

بالطبع النجمة الكبيرة هيفاء وهبي من النجوم المؤثرة في العمل الفني سواء في مصر او الوطن العربي، وانا حاصل على الشرف بمشاركتي في العمل معها، وهذا يعتبر ثاني مشاركة ليا معها بعد ست سنوات في مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي كان من إخراج الأستاذة شيرين عادل.

ماذا عن مشاركتك بالعمل في مسلسل "اختراق2"؟

تم ترشيحي في مسلسل "اختراق" من قبل صديقي ودفعتي المؤلف محمود حمدان، وتم قبول الترشيح من خلال المخرج أحمد حسن وهو إنتاج مشترك "سعودي مصري"، وسوف يتم عرضه خلال هذا الموسم الرمضاني وهو بطولة "طلال السدر"، وشارك في العمل فيه كلا من مي سليم، أحمد عيد، راندا البحيري والعديد من النجوم.

وماذا عن كواليس العمل مع الفنانة مي سليم؟

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مي سليم من الفنانات الموهوبة والملتزمة جدا، شاركت معها في مسلسل "المطلقات" ولكن في مسلسل "اختراق" من المحتمل أن لا يكون لي معها خط درامي في العمل ولكن يتم تعديل الورق، ومشاركتي مع باقي الفنانين تعنيني جدا بالإضافة الى أن هذا المسلسل كبير وحقق نجاحا جماهيريا خلال عرض الجزء الأول.

مع منّ من الممثلين القدامى كنت تتمني العمل معهم؟

كنت أتمنى العمل مع أحمد زكي، عادل إمام، محمود عبد العزيز، نور الشريف.

ومن من الفنانين الحاليين تود العمل معهم؟

أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، أحمد حلمي، منى زكي.

ما هي أبرز النصائح التي لا تنساها من خلال وجودك بالوسط الفني؟

وجهت لي نصيحة انه يجب إثقال موهبتي بالدراسة، ولذلك التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، تعلمت دراسة الشخصية والتعلم من المدارس القديمة، واتخاذ عمر الشريف وأحمد زكي كمثل أعلى من خلال مشوارهم الفني وأسلوبهم ودراستهم للشخصية التي يجسدونها.

قدمت العديد من الأعمال الفنية، ما أقرب عمل إلى قلبك؟

أقرب أعمالي الفنية لقلبي هما "أدم وجميلة"، "يونس ولد فضة" لأنني جسدت فيهم أفضل الشخصيات وعن طريقهم تعرفت على الجمهور بشكل أكثر.

ما الشخصية التى تتمنى أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تجسيد أي شخصية مركبة، وتحاول أن تظهرني للجمهور بشكل جديد ومختلف ولم تتجسد من قبل، وبالفعل أقوم بتحضير مثل هذه الشخصيات لكنني لا أود الإفصاح عنها حاليا إلا في حالة تجهيزها بشكل نهائي يلاءم الجمهور.

من مثلك الأعلى في مجال التمثيل؟

بكل تأكيد، مثلي الأعلى في مجال التمثيل أحمد زكي، محمود المليجي، عمر الشريف وجميعهم فنانين لهم تاريخهم الفني وأتمنى تحقيق ربع من أعمالهم العظيمة.