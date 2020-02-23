محامي عمرو دياب يرد على محمد رمضان بعد اتهامه بمحاربته

لمح الفنان محمد رمضان إلى قيام الفنان عمرو دياب بمحاربته، حيث قال خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي إن هناك محامياً حرك قضية ضده لمنعه من الغناء، فاكتشف بعدها أن ذلك المحامي هو محامٍ لمطرب شهير بالوطن العربي.

وكان حديث رمضان واضحاً؛ بأنه يقصد بحديثه الفنان عمرو دياب، حيث إن من حرك ضده القضية هو «أشرف عبدالعزيز» محامي الهضبة.

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ورد أشرف عبدالعزيز على ما ادعاه محمد رمضان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» تدوينة طويلة قال فيها: «رداً على المدعو محمد رمضان، وما يدعيه بأنني محامي المطرب الكبير جداً والمشهور فلان الفلاني، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي أستاذ أشرف عبد العزيز، ليرد رمضان كان خصمي منذ عام، وحصل على حكم غيابي والقضاء أنصفني.. فأود تصحيح ذلك بأنني محامٍ للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين، على سبيل المثال لا الحصر، منهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو سعد، المطرب أحمد سعد، الفنانة نيرمين الفقي، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نور، الفنان إيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة، منها: شركة فيردي، والأستاذ محمد عبدالمتعال، وشركة anb، الأستاذ أحمد نور، والأستاذ ممدوح شاهين، والأستاذ سارة الطباخ».

وأضاف عبدالعزيز: «وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن، الكابتن عصام الحضري، الكابتن هشام حنفي، الكابتن شادي محمد، الكابتن حسن شحاتة، الكابتن إبراهيم حسن، الكابتن وليد سليمان، الكابتن عبدالله السعيد، الكابتن محمود متولي، وغيرهم كثيرون، أما بخصوص رفع دعوى عليه وأن القضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه، بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩».

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