والدة منة عرفة ترفض خطبتها من علي غزلان وأزمة كبيرة تشتعل بينهما

أصبحت علاقة الفنانة منة عرفة باليوتيوبر «علي غزلان» واضحة للجميع، حيث يظهر الاثنان بشكل مستمر معاً في بعض المناسبات العامة والفنية.

وتساءل البعض عن السبب في تأخر إعلان منة عرفة ارتباطها رسمياً من علي غزلان؛ نظراً لكون علاقتهما العاطفية لم تصبح سراً، ومن المفترض أن تكون منة حريصة على صورتها كفنانة معروفة، وتعلن أمام الجميع خطبتها.

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وأكد مصدّر مقرب من منة عرفة، أن الأزمة تتمثل في رفض والدتها ارتباطها بعلي غزلان، وفي ارتباطها بشكل كامل خلال هذه الفترة، حيث إنه لم يحدث توافق بين والدة منة وغزلان، هذا بجانب رغبتها في تأخير فكرة ارتباط ابنتها، لحين نضوجها، خاصة أن منة عرفة مازالت في الفرقة الثانية بالجامعة.

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وأوضح المصدر أن والدة منة عرفة تخشى أن تكون ابنتها مازالت ليست لديها الخبرة الكافية في اختيار شريك حياتها، وعليها أن تنتظر حتى تُحسن الاختيار، لذلك فهي رافضة مبدأ زواجها أو خطبتها خلال هذا الوقت.

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