حماة قصي خولي: اعلن عن ولادة ابنه بعد سنة ولهذا السبب فضحته ابنتي

عرضت مساء أمس السبت الحلقة المنتظرة من برنامج "فكرة سامي الفهري"، من تقديم الإعلامي التونسي هادي الزعيم، والتي استضاف فيها الفنانة التونسية الشعبية أمال علام، والدة مديحة الحمداني، زوجة الممثل قصي خولي.

وخلال فقرة "الباباراتزي"، تم الحديث عن زواج ابنتها مديحة من خولي، الذي شغل في الأيام الماضية الوسطين الفنيّ والصحافيّ.



وأكدت أمال خلال الحلقة، أنّ ابنتها متزوّجة من خولي "على سنّة الله ورسوله"، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بسبب اختلاف الديانة بين قصي وزوجته، وعما إذا كان قصي أشهر إسلامه من أجل الزواج كونه مسيحي الديانة.



كما قالت إنّ ابنتها تعرّفت إلى قصي في دبي، حيث كانت تعمل في شركة تسويق للأعمال الفنية.

- سر اسم ابن قصي

وأشارت علام إلى أنّها أطلقت اسم فارس على الطفل، وأنّ قصي كان يريد أن يطلق عليه اسم عميد، تيمّناً باسم والده، ولكن عميد هي رتبة في الجيش وفي تونس ممنوع تسمية أحد بهذا الاسم.



وصرّحت أنّ فارس يحمل الجنسية التونسية، وأنّ ابنتها وُلدت في تونس وليس في أميركا، لأنها حضرت لزيارتها في تونس، وواجهت عارضاً صحياً، ولم تستطع ركوب الطائرة، مضيفة أنّ الطفل وُلد في 2018، برغم أنّ قصي أعلن عن ولادة طفله في أواخر العام 2019.



_ قصي ومديحة اقاما خفل زفاف

كمان تحدثت الفنانة آمال علام، عن زواج ابنتها، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "نجوم" على إذاعة "موازييك أف أم" التونسية، وقالت إن مديحة تزوجت من قصي منذ أكثر من ثلاث سنوات وتعرفت عليه في دبي حيث كانت تعمل، وإن عائلة مديحة على علم بالزواج وليس كما يشاع بأنها تزوجته سراً وأنهما أقاما العرس على نطاق عائلي ضيق لأن قصي كان لديه التزامات.

Advertisements

امال علام

وقالت آمال إنها لا يهمها أن يكون زوج ابنتها مشهوراً، وأنها لم تعامله كرجل مشهور بل كنسيب لها وأنهم أصبحوا عائلة، وأن مديحة عاملته أيضاً كزوج. وأضافت أن ابنتها تعرضت للهجوم بسبب انتشار صوراً لها مع قصي وظنها جمهوره أنها امرأة أخرى، وليست زوجته لأن قصي لم يعلن عن زواجه بها، لافتة إلى أن مديحة تعيش في أميركا وأن قصي طلب منها أن تترك عملها.

قصي ومديحة

علام قالت إن سبب خروج مديحة في الإعلام ونشرها الفيديو هي أكاذيب قصي وتصريحاته أنه يعيش مع ابنه ويهتم به، ونفت ما يتم تداوله أن ابنتها تزوجت قصي طمعاً به، وقالت إن ابنتها كانت تعمل في دبي في شركة كبيرة ومهمة، وأن دخل ابنتها أعلى من دخل قصي وسيارتها أغلى وأفخم من سيارته في ذلك الوقت وأن ابنتها لو لم تكن مكانتها راقية لما كان تعرف عليها قصي وتزوجها، مؤكدة أن ابنتها لم تكن بحاجة لقصي أو غيره.