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محمد عساف يطلق أغنية جديدة باللهجة العراقية

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mai.ali 0 تبليغ

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أطلق الفنان «محمد عساف» أحدث أغانيه باللهجة العراقية شهالحلاوة عبر يوتيوب التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، خصوصاً بعد النجاح الكبير للعملين السابقين اللذين طرحهما، محققاً من خلالهما انتشاراً واسعاً في العالم العربي من خلال أغنية «مكانك خالي» و«بصراحة» على كافة المتاجر الإلكترونية.

 

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وجاء هذا العمل بعد أن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر، والموزع الموسيقي عثمان عبود.

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وتقول كلمات الأغنية
شهالحلاوة وهالنزاكَة وهالجمال
سحر بعيونك حبيبي شي خيال
فدوة للغمازة أروح
والشفايف والشعر
صارلي شقد إني عايش
ماشفت هيجي بشر

يذكر أن عساف شارك مؤخراً في إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعضها في ليلة عيد الحب، وقدم من خلالها أغنيات عديدة، منها القديمة والجديدة، بعضها لمطربين كبار سبقوه وبعضها أغنيات خاصة به، وحققت الحفلات نجاحاً كبيراً، ومن المقرر أن يستأنف نشاطاته الفنية في إحياء الحفلات الفترة المقبلة.
 

شاهدي الأغنية : 

 

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