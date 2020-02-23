حسين الجسمي: فخور بمشاركتي في مهرجان الفجيرة للفنون

شارك الفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، وقدم بمشاركة الفنان محمد عبده والفنانة أحلام، أوبريت «الفجيرة تجمعنا» والذي جاء تحت عنوان «من التراب إلى السحاب» متضمناً مجموعة من القصائد الوطنية تأليف الدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي، وألحان وليد الهشيم، وإخراج وسينوغرافيا الفنان السوري ماهر الصليبي، مجسداً ثلاث مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت منذ النشأة الأولى للدولة التي كانت تعتمد على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية المحدودة، إلى الثانية مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار، ليختتم العرض بالمرحلة الثالثة التي تتحدث عن دخول الإمارات لنادي الفضاء العالمي، كخطوة كبيرة نحو استشراف المستقبل العلمي للدولة. اقرئي ايضا : حسين الجسمي ترند في الكويت بعد غنائه للـBeatles! وأبدى الجسمي خلال الاحتفالية عن فخره بالمشاركة في إمارة الفجيرة للمرة الثانية في حفل الافتتاح، لما يتضمنه من مجموعة نشاطات من الفنون الراقية عربية وعالمية، والذي يسهم في تبادل الخبرات والمعارف واحتكاك الثقافات بين الدول المشاركة، لما يتضمنه من تنوع فني وثقافي هادف يهتم بالفنون الراقية، ويمثل منبراً إماراتياً ودولياً متميزاً.

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