الفاشينيستا روان بن حسين تستقبل مولودتها الاولى

استقلبت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، مولودتها الأولى التي أطلقت عليها اسم بيلا لونا.

ونشرت روان الصوة الأولى لها وهي تحمل طفلتها عبر انستقرام وكتبت قائلة: "لم تكن رحلة سهلة ولكنها كانت تستحق كل شيء مني، طفلتي لونا أهلاً بك في العالم، أنت غالية جداً يا ملاكي الصغير". ومع اعلان خبر وضع روان مولودتها، انتشرت صورة لخطييها السابق الليبي يوسف المقريف الذي اتهمته بخيانتها لها منذ أكثر من عام، حيث ظهر وهو يحمل طفلة رضيعة، وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو زوج روان، في حين أن روان وعند إعلان زواجها منذ عام قالت إن زوجها إماراتي الجنسية وإنه رجل قانون

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