كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 04:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة من داخل صالة الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية وقام بحلاقة شعره بالكامل مرتديا حلقا في أذنه .
وهو الأمر الذي انتقده الكثير من متابعيه في تعليقاتهم .. فجاءت التعليقات مثل : ” يا راجل استرجل شوية واقلع الحلق ” و ” يا ابني استرجل وخليك مسلم علي حق وفكك من الحلق والوشم بقا يخربيتك ” و ” ربنا يردك لهداه يارب مستغربة تحولك خالص كنت ماشي فى طريق ورجعت لطريق تانى ” .
وأيضا : ” ربنا يهديك يا أبو حلق وزعلان من بنتك .. ربنا يهديك وتكون قدوة صح ليها ” و ” ياعم شيل الحلق الاول وبعد كده ابقي روح جيم ” و ” عليه العوض في دماغك ” و ” استغفر الله العظيم حاجة تقرف ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات حادة لأحمد الفيشاوي بسبب ” صورة ” على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.