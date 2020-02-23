عمر كمال ” مطرب أغنية بنت الجيران : ” بيتنمرو عليا علشان أنا دبلوم صنايع .. أنا دبلوم صنايع وأفتخر ” “

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 04:54 مساءً - نشر المطرب ” عمر كمال ” صاحب أغنية ” بنت الجيران ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا علق من خلاله على استضافته في برنامج ” المصري أفندي ” على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي ” محمد على خير ” .

حيث أشار عمر كمال إلى إنه فوجئ بوجود الملحن ” حلمي بكر ” معه في الحلقة ولم يكن يعلم ذلك وتوقع أن يصبح في اللقاء شد وجذب .

وأضاف أن فريق الإعداد وضعه كرمز لأغاني المهرجانات في مصر ووجوده في الحلقة كان للدفاع عن أغاني المهرجانات المسيئة .. وقال : ” أنا مليش علاقة بالأمر ده وأنا جاي اتكلم عن شغلي ” .

وتابع : ” أنا اتعودت إني احترم الكبير ومتعودتش علشان أعمل حلقة حلوة إني ارد على حد واسخن الحلقة .. تاني حاجة ضايقتني لما سألوني معاك إيه وقولت دبلوم صنايع وبعد كده أخدت كارنيه النقابة حصل زي تنمر عليا .. أنا فخور إني دبلوم صنايع وأهلي دي مقدرتهم ودي حاجة متعبنيش ” .

وأكد على إنه ذهب إلى نقابة المهن الموسيقية وخضع للامتحان ويعمل ويصرف على نفسه ولا يعيبه كون هذه دراسته شاكرا أهله على ما قدموه له .