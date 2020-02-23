بحفل موسيقي.. صربيا تتضامن مع الصين بعد تفشي "كورونا"

حفل غنائي في صربيا تضامنا مع الصين ضد كورونا الجديد

تجمع المئات في حفل موسيقي بقلعة بلغراد في العاصمة الصربية، السبت، للتعبير عن تضامنهم مع المهنيين الطبيين والمواطنين في ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، ومع الصين عموما.

وبدأ الحفل بوقوف الحضور دقيقة حداد على أرواح ضحايا المرض، فيما كتب رواد الحفل رسائل دعم على لوحة بيضاء، تؤكد أن الشعب الصربي يقف دوما مع الصينيين.



وقام المغني والعازف الصربي، سلوبودان تركوليا، بأداء الأغاني باللغتين الصربية والصينية، مرددا مع الجمهور عبارات الدعم والتضامن مع ووهان والصين.

وأكد تركوليا في حديثه مع وكالة "شينخوا" الصينية أن الشعب الصربي يفهم ما تمر به الصين، ويحرص على إرسال رسائل الدعم والأمل.







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وقال نائب رئيس الوزراء الصربي ووزير الداخلية، نيبويسا ستيفانوفيتش: "أود أن أعرب عن إعجابي بالصين التي ما زالت تفاجئنا بالسرعة والقوة والكفاءة في المعركة ضد هذا المرض اللعين.. واليوم يجب أن نكون مع الصين من كل قلوبنا، ونريد أن نظهر تضامننا ونقدم كل ما نستطيع لأصدقائنا الصينيين".

أكد ستيفانوفيتش أن الصين لا تكافح لحماية الشعب الصيني فقط، بل العالم بأسره.

وأشاد وزير التعدين والطاقة الصربي، ألكسندر أنتيش، بالعلاقات الوثيقة بين صربيا والصين، قائلا: "إنه أمر صعب علينا جميعا هنا ونحن نراقب ما يحدث في الصين، وفي قلوبنا كثير من العواطف والاهتمام، ومن كل قلوبنا نقدم دعما قويا لأصدقائنا الأعزاء وللشعب الصيني العظيم".

وأضاف أنتيش أن الصين أظهرت قوة هائلة في الحرب ضد فيروس غير مرئي وخطير، مؤكدا أنه "واثق من أن الصين ستربح هذه المعركة وستخرج أكثر قوة، وستتعافى وستواصل تنمية اقتصادها، وصداقتنا ستستمر".

وقام سفير الصين لدى صربيا، تشن بو، باطلاع الحضور على الجهود والتدابير التي اتخذتها الصين في مكافحة الفيروس، قائلا إن عدد المصابين حديثا في انخفاض بينما عدد المتعافين يتزايد.

وأضاف قائلا: "شكرا لكم أيها الشعب الصربي على دعمكم القوي لنا. نعتقد اعتقادا راسخا أن القوة تكمن في التضامن، وأن الصين ستبرز أكثر قوة".