ريم الصانع ردا على منتقدي صورة لها مع صديقها بروب الحمام: ليست غرفة النوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفاشينيستا السعودية الشهيرة ريم الصانع لهجوم حاد في اليومين الماضيين بعد نشرها صورة تجمعها بصديقها، الذي يدعى عبدالله، يظهران فيها وهما مرتديان روب الحمام في غرفة داخل فندق وكتبت معلقة: "سأشتاق لك يا توأم روحي".

وبعد تداول الصورة وانتشارها بشكل واسع انهالت التعليقات السلبية على الصانع بسبب جرأة الصورة على حد وصف الجمهور، خاصة أن الذي ظهر معها مجرد صديق، وأن ظهورهما بهذا الشكل وهذه الطريقة يعد تجاوزا كبيرا للأعراف والتقاليد الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

من جانبها وبعد الهجوم الذي تعرضت له الصانع، قررت الرد على أحد التعليقات موضحة طبيعة وتفاصيل الصورة قائلة: "في البداية نحن الاثنين كنا نرتدي ملابسنا كاملة أسفل الأرواب، وثانيا التقطنا الصورة داخل غرفة المعيشة وليس غرفة النوم، وثالثا هو صديقي وارتدينا الأرواب فقط من أجل التقاط الصورة".

وعلى الرغم من توضيح الصانع للأمر وتأكيدها أنهما كانا يرتديان ملابسهما كاملة أسفل الروبين، إلا أن الهجوم استمر عليها بشكل متصاعد.

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ويبدو أن ريم اكتفت بالتوضيح الذي نشرته في ردها على أحد المنتقدين، لتظهر اليوم بقصة شعر جديدة وقد تخلت عن شعرها الطويل واعتمدت لونا جديدا، متجاهلة الهجوم.

وريم الصانع هي فاشينيستا ونجمة مواقع تواصل اجتماعي، يتابعها العديد من الأشخاص عبر حساباتها، وتحظى بشهرة واسعة، لا سيما أنها تملك جمالا ملفتا وتتميز بأناقتها، وولدت الصانع في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك الصانع بفيديوهات ومنشورات حول حياتها الخاصة، بالإضافة إلى تقديمها عددا من النصائح في الجمال والموضة والعلاقات بشكل مستمر لمتابعيها عبر صفحاتها، ويرى الكثيرون أن ريم تروج للعادات والتقاليد الغربية، وتنشر فيديوهات مخالفة للشريعة، بالإضافة لتقديمها نصائح لجيل الشباب لا تتناسب والمجتمع الشرقي.

وعلى الرغم من الهجوم والانتقادات الحادة التي تتعرض لها باستمرار، إلا أنها تحظى بمحبة عدد كبير من الأشخاص ولها نسبة لا بأس بها من المعجبين الذين يتغزلون باستمرار بجمالها وأناقتها، معتبرين أنها تملك جمالا طبيعيا تنافس من خلاله الإيرانية ماهلاغا جابري، التي تعد من أجمل نساء الأرض، فيما يرى آخرون أنهما تملكان الجمال نفسه.