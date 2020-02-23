درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

نشر المصور الشهير خالد فضة صورا للفنانة التونسية درة من أحدث جلسة تصوير لها بعدسته الخاصة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بفستان باللون البيج مكشوف الساق مع المكياج الصارخ الذي أبرز جمالها.

وانهالت التعليقات من جمهور درة الذين أعربوا عن إعجابهم بجلسة التصوير، وجاءت التعليقات: "تجنن ما شاء الله هي أصلا حلوة ما تحتاج لا فوتوشوب ولا شي".

وعلى صعيد آخر، يعد فيلم "يوم وليلة" آخر أعمال درة السينمائية، وخاضت بطولة درامية جديدة بمسلسل "بلا دليل".

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