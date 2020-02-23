شكرا لقرائتكم خبر عن جوين ستيفانى تلغي 4 من حفلاتها فى لاس فيجاس من غير أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية جوين ستيفاني محبيها ومعجبيها بإلغائها 4 حفلات كان من المقرر أن تقوم بأحيائها و ذلك في لاس فيجاس بحضور عدد كبير من عشاقها من مختلف الأعمار، وما اثار الجدل أن جوين وهي أم ثلاث أطفال هم كينجستون (13 عام) و زوما (11 عام) وأبولو ( 5 سنوات) مع زوجها السابق جافن روسديل قررت أن تكتفي بإعلان الغاء حفلاتها لكن بدون أن تقدم سبب واضح لهذا القرار وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المعنيين بالموسيقي والغناء من عشاقي جوين ستيفاني، وذلك حسب موقع "نويز" .



جوين ستفاني جوين ستفاني

من جهة اخري اعترف النجم العالمي بليك شيلتون البالغ من العمر ( 43 عام ) صديق جوين ستيفاني مؤخرا بأنه يريد أن ينسى كل ما مر به قبل علاقته بجوين ستيفاني ، و تحدث عن علاقته بجوين التي بدأت في عام 2015 و تستمر حتي الآن أنها استطاعت أن تصنع منه شخص أكثر جمالا.

في حين أكدت جوين ستيفاني التي أصبحت أكثر عاطفية أيضا أن حياتها تغيرت تماما بفضل علاقتها ببليك شيلتون ، وأضافت : " بليك أنقذ حياتي ، و الجميع يعرف ذلك ، نحن نحاول فقط أن نتذوق كل لحظة معا " .