شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. درة بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة، وأرتدت درة فستانا طويلا لونه " بيج" وظهرت في كامل أناقتها و جمالها خلال جلسة التصوير، وشارك المصور خالد فضة جمهوره بصور من جلسة التصوير عبر حسابه على إنستجرام.





وظهرت درة في أكثر من مناسبة تتعلق بالأزياء والموضة مؤخرا، كان آخرها الشهر الماضي، حينما كانت بطلة عرض أزياء مهند كوجاك.

كما شاركت الأسبوع الماضي، صبا مبارك في الحملة الترويجية لبراند مجوهرات شهيرة، ونشرت كلا منهما فيديو خلال ارتدائها قطع من المجوهرات تظهر جمالهن وأنوثتهن.

من ناحية أخرى عبرت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في فيلم "يوم وليلة"، الذى ينافس على إيرادات منتصف العام، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

وقالت درة، إنها تلقت ردود فعل قوية على دورها في الفيلم، وتمنت أن تكون شخصيتها نالت إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها أحبت العمل خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.





وأضافت أنها تجسد شخصية "ميرفت" وهي فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، مشيرة إلى أنها أحبت العمل، خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.

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واستضاف الفنان أمير كرارة، الفنان ظافر العابدين والفنانة درة، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، الجمعة الماضية، وتحدثا عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها. كما يتحدثان عن أعمالهما الفنية الجديدة، واستعدادتهما للفترة المقبلة، وانضمت المطربة كارمن سليمان للقاء، لتقدم باقة من أفضل أغنياتها، فضلا عن تقديم أغنيات متنوعة من الزمن الجميل.















