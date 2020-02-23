شكرا لقرائتكم خبر عن Batman فى كامل أناقته خلف الكاميرات.. روبرت باتينسون في مقابر اسكتلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، لقطات جديدة لـ Batman الشخصية الأشهر في عالم DC، أثناء تحضيراته للجزء الجديد الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي روبرت باتينسون، والتي خرجت بشكل غير رسمي من الكواليس وفقاً لصحيفة "فاريتي".

وظهر باتينسون في الصور التي نشرتها "فاريتي"، وهو داخل مقبرة جلاسجو نيكروبوليس في اسكتلندا، استعدادا للخروج منها بدراجته النارية الشهيرة، ويرتدي البدلة الجديدة التي صممها المخرج مات ريفز للجزء الجديد.

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روبرت باتينسون في المقابر

وانتشرت الأيام الأخيرة الماضية، مقطع فيديو لـ "باتينسون" وهو يسقط من الدراجة النارية على الأرض بعد فشله في السيطرة عليها، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا للسخرية من "حامى جوثام" الجديد الذي دائماً ما اثار التساؤلات حول اختياره للشخصية الجديدة.



روبرت باتينسون

وفي سياق آخر، سلط عشاق الشخصية الشهيرة "باتمان"، الضوء، على الشعار الجديد في البدلة، والمصمم على جزأين من السلاح الناري، وطلاءه باللون الأسود، والذي استخرجاه من التيزر الأول للفيلم الذي عرضه المخرج العالمي مات ريفز الأسبوع الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، والمقرر طرحه في السينمات شهر يونيو 2021.

وكان قد كشف ريفز على تويتر عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر أن يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".