شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وتامر حسنى يجتمعان فى حفل بالشيخ زايد يوم 28 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي بالشيخ زايد، بمشاركة النجمة اللبنانية نانسى عجرم والفنان أحمد عصام، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الحالي، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك"، والألبوم الجديد.

واجتمعت نانسى عجرم مع تامر حسنى فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، وتألقت فى خامس فقرات الحفل غنائى الذى جمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى والذى يعد أول حفل لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك".

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وجمعت المشاهد بينه وبين حلا شيحة واخرون ويصور اليوم بعد أن صور أمس ايضا عدد من المشاهد في نفس اللوكيشن