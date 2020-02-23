فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم محمد رمضان ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري للحدث عن العديد من الأمور المثارة حوله في الفترة الأخيرة وخاصة أزمته مع الطيار الموقوف ودعوات المقاطعة التي خرجت ضده. جاءت تصريحات محمد رمضان جريئة وصريحة في نفس الوقت إذ لم يخف أي شيء وأجاب على كل الأمور التي سأله الإبراشي فيها وإليكم أبرز التصريحات التي أطلقها رمضان في الحلقة. - من دعوا إلى مقاطعتى "نقطة في بحر جمهورى" - أنا مش أول واحد يتصور في كابينة الطائرة - وصورتى عملت ضجة كبيرة بسبب التصيد - الطيار قالى تعالى أقعد جمبى هنا مفيش حكومة أنا الحكومة - عندي فيديو يسجن الطيار لكن أنا مؤذي Advertisements - لكن أنا شايله للمحكمة لأنى أثق في القضاء - مستعد اتكفل بمرتب الطيار حتى صدور الحكم - أتعرض لحملات تشويه ممنهجة - وناقص الأسفلت يشتكى أنى بمشى عليه - أرفض قرار منع مطربى المهرجانات - وأنا مش منهم ومش هغنى في مصر - عبدالحليم حافظ غنَّى عاري الصدر في أحد أفلامه - وأنا أول شخص يقدم الحفلات بالشكل دا - أنا أغنى نجم في مصر واللى بيتضايق من صورى حقود وغلاوى - باسم سمرة مكنشى في وعيه لما دفعنى ولو كان يقصد كان هيلاقي دراعي الشمال - معنديش عقدة من عادل إمام لأنه ليس جيلى - وأنا واحد من تلاميذه وماشى على نهجه

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