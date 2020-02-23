شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى يبرز ظهور مجدى يعقوب بغلاف مجلة عالمية: "ناس بتعمل تاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت تبعيات تكريم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي فى حفل صناع الأمل بالإمارات، تتصدر الاهتمامات في مصر، ونشر الفنان أحمد الشامى نجم فريق واما على حسابه بـ"تويتر"، صورة للسير مجدي يعقوب وهو يتصدر مانشيت إحدى المجالات الطبية العالمية ويعلق عليها قائلا: "خليك ايجابي وانشر دايما حاجة تديلك طاقة ايجابية وتخليك شايف دايماً ناس بتعمل تاريخ.. حاول دايما تبقي افضل من اليوم اللي قبله و تفائل".



احمد الشامى على تويتر

ويأتى هذا بعدما انتشر مقطع فيديو للحظة سقوط الدكتور مجدى يعقوب، أثناء تكريمه فى حفل صناع الأمل بالإمارات، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى سارع آنذاك، لمساعدة الجراح العالمى على النهوض، كما ساعده فى ذلك بعض المتواجدين على المسرح من المنظمين حينها.

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ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، قد أعلن عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة، التى عقدت مساء الخميس الماضى.

كما أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على التعاون مع جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.

ونشر حاكم دبى، أمس السبت، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".