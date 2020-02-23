عمرو مصطفى يهاجم"محمد رمضان": انت متعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

انتقد الملحن عمرو مصطفى إشارات الفنان محمد رمضان إلى الفنان عمرو دياب باعتباره هو ومحاميه أشرف عبد العزيز لهما دور في القضية الخاصة بأزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وردًا على ما ذكره الفنان محمد رمضان، في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، كتب الملحن عمرو مصطفى: "تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين على التجاوزات بتعتك، ماشي ملناش دعوة... لكن عند الغناء والموسيقى بلاش، علشان هتزعل... الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديدًا خط أحمر، وهو انت بتمتهن المهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغير منك ويحاربك... يابني انت ما تعرفش السلّم الموسيقي من سلم بيتك".

كان رمضان قال في لقائه مع الإبراشي: "الوسيط اللي بيني وبينه قاله نقعد ونحل الموضوع، فرد عليه الطيار اتكلم مع المحامي بتاعي، واكتشفت إن المحامي ده هو نفسه محامي مطرب كبير جدًا، وقلت أكيد صدفة، وبعدين لقيت الإنذار اللي مبعوت لنقابة الممثلين والموسيقيين من محامٍ آخر وهو أيضًا محامٍ لنفس المطرب، ويطالب بإيقافي عن التمثيل والغناء، وواحد منهما الأستاذ أشرف عبد العزيز اللي طالب بإيقاف الحلقة النهارده، وكان خصم ضدي من كام سنة في قضية مع إم بي سي وكان واخد حكم غيابي للتشهير بيا، والحمد لله عملت استئناف والقضاء أنصفني، وعندما سأله الإبراشي: قصدك عمرو دياب؟، رد رمضان بدون ذكر أسماء".