ساندي توجه رسالة لزملائها في الوسط الفني:"للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة ساندي رسالة لزملائها في الوسط الفني، بسبب عدم تهنئتهم لها على ألبومها الجديد "أتنين في واحدة"

وكتبت ساندي منشورًا على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" تفتكروا ليه كل أصدقائي السادة الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بمبروك على الألبوم، رغم إن الاستوري ببلاش، للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم".

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وطرحت الفنانة ساندي، مؤخرًا، أغنية "طبع الشتا" على طريقة الفيديو كليب، وهى إحدى أغاني ألبومها الجديد "إتنين في واحدة".

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح.

ويضم الألبوم الجديد 8 أغنيات تعاونت ساندي فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم جمال الخولي، وأسامة محرز، وأحمد المالكي، وسلمى رشيد، ومحمد أبوالقاسم، ومحمد يحيى، وهيثم نبيل، وشريف إسماعيل، ومحمد خلف، وعلاء الراوي، وأحمد برازيلي، وهاني يعقوب، وهاني ربيع، وكريم عبدالوهاب، وأحمد عبدالسلام.