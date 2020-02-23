فيديو| أشرف زكي :"محمد رمضان قامة كبيرة وله تاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث نقيب المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي عن رأيه الشخصي في أعمال الفنان محمد رمضان وعن الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "زكي"، خلال لقاء في برنامج "Et" بالعربي :"محمد رمضان فنان كبير وفنان له تاريخ وله جمهور كبير مش بس في مصر، ولكن في العالم العربي كله، إذا كان في بعض الناس عندها بعض الملاحظات محمد عنده وعي ليتصالح مع الناس اللي زعلانين منه، لكن هو قامة كبيرة ليه أسمه وليه وضعه".

وأضاف أشرف زكي :"أنا بالنسبة لي محمد ممثل مهم جدا، ومن أهم الأسماء الموجودة في مصر والعالم العربي ".

يذكر أن الفنان محمد رمضان حل أمس السبت، ضيفًا على برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة الأولى بالتلفزيون المصري.