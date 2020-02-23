‪محمد منير يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة تقديم أولى حفلاته بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عبر منصة حجز إلكترونية، أن الفنان محمد منير سيحيي أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية؛ احتفاءً باللغة العربية، الجمعة المقبل 28 فبراير.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نفى "منير" ذلك، قائلا: "غير صحيح، مع كامل التقدير لكل بلادنا العربية. الأمر مجرد فكرة، ولم تكتمل".

وأضاف: "انشغالي حاليًا بالإعداد لمشروع الحفل المقام في مارس المقبل، وبإذن الله وبدعوات الجمهور نقدم كل ما هو جميل".

وكشف البوستر الخاص بالحفل المعلن عن أحياء منير له بالسعودية أنه سيقام بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بمشاركة فرقة رضا الاستعراضية، وقسمت أسعار تذاكره التي طرحت للحجز، إلى 5 فئات، تبدأ من 200 إلى 1200 ريال سعودي.