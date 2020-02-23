تراند اليوم : ما علاقة الفنان ناصر القصبي بفضيحة القاضي السعودي مع امرأة؟

تصدر اسم الفنان السعودي، ناصر القصبي، الترند على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عقب انتشار فضيحة القاضي السعودي، الذي طلق امرأة من زوجها ليتزوجها زواج مسيار، والذي تم فصله وإحالته للمحاكمة.
وأعادت الواقعة، للأذهان مشهدا من إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ماطاش"، والتي أدى فيها ناصر القصبي مشهداً مماثلاً قبل عدة سنوات.
وقال أحد الحسابات على "تويتر"، تعليقًا على الواقعة :« أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات».
وكتب مغرد آخر :« فصل قاضي في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها (مسيار).. وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج (علني)، وتتزوج زواج (مخفي)؟».
وتابع :«عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادى بعضهم لحد التكفير؟ (لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم)».
وكانت صحيفة "الوطن" السعودية، نقلت اليوم الأحد، عن مصدر خاص بها، صدور قرار بفصل قاض بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا، ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، بعد تأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة للعديد من التهم الأخرى.