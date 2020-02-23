تراند اليوم : حقيقة حصول شاكوش" مطرب أغنية "بنت الجيران" على 54 مليون جنيه من "يويتوب"

نفى المطرب المصري، عمر كمال، الذي شارك زميله المطرب حسن شاكوش الغناء في أغنية "بنت الجيران"، حصوله على ملايين الجنيهات من خلال قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن "يوتيوب" يدفع حسب ثواني مشاهدة الإعلانات، الذي يذاع قبل الأغنية، متابعًا: "بالطبع الجميع يقومون بتسريع فترات الإعلانات، أثناء مشاهدة الأغاني، وحكاية حصول شاكوش على مبلغ 54 مليون غير صحيحة على الإطلاق".

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية قام بمخاطبة إدارتي موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود" لحذف جميع أغاني المهرجانات نهائيًا.

وجاء ذلك في أعقاب القرار الذي أصدره شاكر بمنع ما يعرف في مصر بـ "مطربي المهرجانات" من الغناء، بعد الضجة الواسعة التي أثارها المطربان حسن شاكوش وعمرو كمال، خلال الحفل الذي أقيم مؤخرًا باستاد القاهرة، لتضمن أغنيتهما الشهيرة كلمة "خمور وحشيش".

Advertisements

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.



