قال الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن المجتمع أصبح حاليًا منقسمًا إلى جزءين، البعض يتعلق بأشياء تافهة بالعند والآخر صامت لا يتكلم.
وأكد "بكر"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أننا أصبحنا نتجه إلى مستقبل مظلم، لافتًاإلى أنه لابد من الاستيقاظ حاليًا قبل البكاء وعندها لا يفيد الندم.
وتابع: "أن كلمة مهرجانات عيب ولا يصح للمثقفين ترديدها عن الأصوات السيئة واللحن الرديء، نظرًا
جدير بالذكر أنه أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.
يأتي ذلك عقب الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة، وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي بكر لـ"الـوفـد": كلمة مهرجانات عيب.. ولا يصح للمثقفين ترديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.