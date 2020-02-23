حلمي بكر لـ"الـوفـد": كلمة مهرجانات عيب.. ولا يصح للمثقفين ترديدها

قال الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن المجتمع أصبح حاليًا منقسمًا إلى جزءين، البعض يتعلق بأشياء تافهة بالعند والآخر صامت لا يتكلم.

وأكد "بكر"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أننا أصبحنا نتجه إلى مستقبل مظلم، لافتًا

إلى أنه لابد من الاستيقاظ حاليًا قبل البكاء وعندها لا يفيد الندم.

وتابع: "أن كلمة مهرجانات عيب ولا يصح للمثقفين ترديدها عن الأصوات السيئة واللحن الرديء، نظرًا

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لأنه اختراع الجهلة".

جدير بالذكر أنه أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك عقب الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة، وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".