خبير السوشيال ميديا محمد هانى يوضح مخاطر شبكات التواصل

قال خبير السوشيال ميديا محمد هانى، الخبير في الإعلام الجديد والتسويق الرقمى وشبكات التواصل الاجتماعي، إن ظهور الشائعات ارتبط بظهور شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن عدد مستخدميها بالمليارات.

أضاف محمد هانى، خلال لقائه مع برنامج "شو ميديا" على إحدى القنوات الفضائية، أن الشائعات تظهر بسبب غياب عدد من المعلومات وعدم وعي المواطنين بمصداقية

المعلومة من عدمها، مؤكدًا أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف عن المستخدمين كل شيء، منذ الاستيقاظ، وحتى أصدقائهم ومكان عملهم، وتلك الشبكات تعرف عن الشخص أكثر مما يعرف هو عن نفسه.

وأوضح الخبير في السوشيال ميديا والتسويق الرقمى أن شبكات التواصل الاجتماعي

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أصبحت ظهيرًا إعلاميًّا ومجتمعيًّا، وبالتالي تعاظم دورها في تناول الشائعات، وهناك شباب ينظرون إلى أي معلومة على التواصل الاجتماعي على أنها حقيقة، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا مجال خصب للشائعات، ومواجهتها تكون بالتوعية.

جدير بالذكر أن محمد هانى خبير فى أمن المعلومات والتسويق الرقمى، ويعمل على تأمين وتوثيق العديد من النجوم والفنانين وغيرهم من المشاهير فى شتى المجالات المختلفة، وله العديد من الفيديوهات التى تناقش قضايا الإنترنت ومخاطرة.