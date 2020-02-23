هنا شيحة تهنأ والديها بعيد زواجهما: مثال لروعة العلاقة الإنسانية

هنأت الفنانة هنا شيحة والديها بعيد زواجهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علقت هنا على الصور قائلة: "عيد زواج سعيد يا أمي ويا أبي.. قصة حب وكفاح ومثابرة ومساندة ودايمًا يا أمي شايلانا كلنا وقلبك مليان بالحب والعطاء.. دائمًا وأبدًا تعطي بالرغم من كل شيء".

تابعت: "حبيبتي يا مثلي الأعلى في كل شيء.. مفيش مثال ليكي.. يا أبي.. حبيبي وصديقي ودايمًا في ضهري مهما كانت العواقب.. رحلتك مبدعة إلى مدى اللا نهاية.. رقيق ودقيق ومليء بالتعاطف والتسامح".

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واختتمت حديثها قائلة: "أبي وأمي مثال الحب في عيني وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل

وامرأة، كما يجب أن تكون.. عيد زواج سعيد ودايمًا مع بعض".



يذكر أن الفنانة هنا شيحة ستخوض بمسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، ﺇﺧﺮاﺝهاني خليفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، رجاء الجداوي، أحمد صلاح السعدني، علي قاسم، إنجي المقدم، محمود قابيل.



تدور أحداث المسلسل حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.