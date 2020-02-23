بيتر ميمي يواصل تصوير "الاختيار" ليلحق بالسباق الرمضاني 2020

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، وتكثيف ساعات العمل، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

كان تم تصوير العديد من مشاهد العمل في

Advertisements

صحراء برقاش بمحافظة الجيزة



يشار الى أن الأحداث تدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد

في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار"، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل، أشرف مصيلحي.