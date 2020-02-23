بالفيديو.. "حب بيغير ملامح" للطيفة تتجاوز الـ512 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "حب بيغير ملامح" للمطربة لطيفة حاجز الـ512 ألف مشاهدة، وذلك عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب". "يويتوب". يشار إلى أن "حب بيغير ملامح"، ضمن أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، كلمات وألحان وتوزيع Advertisements إسلام صبري. إسلام صبري. يذكر أن لطيفة طرحت أخيرًا عددًا من أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، منها "أقوى واحدة، مابكرهوش، في الأحلام، دمرت اللي ما يتدمر، أنا عشت عمري".

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