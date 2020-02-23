شاهد.. صورة نادرة بين فريد شوقي وكمال الشناوي وإبراهيم يسري

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة تجمع بين النجم فريد شوقي، والفنان القدير كمال الشناوي، والفنان الراحل إبراهيم يسري.

يشار إلى أن النجم فريد شوقي شارك سابقًا في بطولة فيلم الرجل الشرس، وهو من تأليف وإخراج يس إسماعيل يس، وبطولة كل من يوسف منصور، سلوى خطاب، أبو بكر عزت، أسامة عباس، يوسف فوزي، محمد عتريس، فكري صادق، جمال زغلول، عبدالمنعم النمر، نهال سيف، سابينا البارودي.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير كمال الشناوي، فيلم ظاظا، وهو من تأليف طارق عبد الجليل، وإخراج علي عبد الخالق، وبطولة كل من هاني رمزي، أميرة فتحي، زينة، سعيد الصالح، محمد شرف، محمد خيري، يوسف فوزي، أحمد ماهر، نبيل نور الدين، إيفون سليم.

جدير بالذكر أن الفنان القدير إبراهيم يسري شارك في بطولة مسلسل مشرفة رجل من هذا الزمان، وهو من

تأليف محمد السيد عيد، وإخراج إنعام محمد علي، وبطولة كل من أحمد شاكر ، هنا شيحة، منال سلامة، ياسر فرج، تامر يسري، مؤمن نايل، حسام فارس، مفيد عاشور، بهاء ثروت، شريف خير الله، طارق عبدالعزيز، سامي عبدالحليم، عبدالرحيم حسن، بسام رجب، محمود طوبار، عبدالعزيز مخيون، كريم كوجاك، يوسف فوزي، محمد عبدالجواد، حسن كامي، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد سليمان، أيمن عزب، أحمد خليل، نادية رشاد، نبيل نور الدين، أحمد عبدالوارث، خليل مرسي، عفاف حمدي، عبير منير، محمد شاهين، منة فضالي، هبة مجدي.