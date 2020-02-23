شاهدوا رد فعل أحمد إبراهيم زوج أنغام بعد سؤال محرج من معجبة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ زوج الفنانة المصرية ​أنغام​ للإحراج حين كان يتابع حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني في الكويت عندما فاجأته إحدى معجبات زوجته من خلفه لتتحدث معه وتنشر مقطع الفيديو الطريف الذي تناقله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشابة الكويتية: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟" ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها "نعم"، فأكملت ردها الطريف: "يا بختك فيها"، ليرد عليها باستغراب ونظر للسيدة وقال لها "نعم"، فأكملت ردها الطريف: "يا بختك فيها". تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع الطريف ورد فعل إبراهيم الهادئ والمتواضع في الرد على المعجبة. وكانت المغنية المصرية قدمت حفلاًغنائيا كبيرا في الكويت وسط حضور عدد كبير من محبيها.

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