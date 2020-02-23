ابنة بيونسيه حديث الإعلام بعد فوزها بأول جائزة كبرى وجدتها تدعمها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتابع ​بلو آيفي​ كارتر Blue Ivy Carter خطى والدتها النجمة العالمية ​بيونسيه​ ووالدها ​جاي زي​ ، إذ فازت الفتاة الصغيرة والفنانة البالغة من العمر 8 سنوات بالفعل بأول جائزة كبيرة لها ما جعل أسرتها الشهيرة أكثر سعادة لها.

وتم الإعلان مساء الجمعة في 21 فبراير/شباط عن أن ابنة بيونسي وجاي زي قد فازت بأول شرف رسمي لها في حفل توزيع جوائز NAACP Image Awards الـ 51 عن فئة الديو المذهل، فرقة أو تعاون مع فتاة سمراء عن مشاركتها مع بيونسيه وسانت جون و ويزكيد في أغنية ألبوم عام 2019 The Lion King :The Gift والمستوحاة من النسخة المحدثة من فيلم ديزني الكلاسيكي الذي قامت فيه بيونسيه بأداء صوتي لشخصية "Nala" وتربع في المركز الثاني على لائحة بيلبورد 200، وقد منحت "براون سكين غيزل" بلوي آيفي أول أغنية لها على Billbord Hot 100 حين نالت المركز 76 على اللائحة في تموز.

شاركت تينا لوسون جدة بلو آيفي ، فخرها بحفيدتها من خلال منشور لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أخبار فوزها وذلك يوم أمس 22 فبراير، وكتبت جنبًا إلى جنب مع صورة لـ "بلو آيفي": "الجدة فخورة بك". "أنت تمنحين كل الفتيات السمراوات الجميلات صوتا".(ترجمة الفن)