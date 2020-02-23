تراند اليوم : هنا شيحة تهنيء شقيقتها حلا بعيد ميلادها : عيد سعيد لأجمل قلب بالدنيا

هنأت هنا شيحة شقيقتها حلا ، بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سويًا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وكتبت هنا شيحة قائلة “كل سنة وأنتي طيبة يا حلولا.. حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة.. مشاعرك حقيقة واللي جوا زي اللي برا.. طول عمرك بتشوفي الدنيا بشكل تاني.. احلي وأطيب ومليانة حب وسعادة، خليكي زي ما أنتي.. بحبك ❤️”.

كانت حلا شيحة، شاركت جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت حلا شيحة على الصورة: ” اتمني حاجة من الدنيا ومتحققتش، واتعب كتير و اتوجع، خلي املك في ربنا كبير؛ لأن تدبير ربنا مفيش بديل ولا أحلى منه ،أكيد في حكمة وخير كبير من كل صعب بتمر بيه، خلي عندك رضا بقضاء ربنا، وربنا أكيد شايلك الأحلي، تصبحوا علي خير بكرة أحلي.