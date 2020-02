تراند اليوم : شاهد.. ترتيب أفلام “مارفل” من البداية و حتى 2020

مما لاشك فيه أن عالم مارفل السينمائى تمكن من صنع ثقافة خاصة به عبر السنوات الماضية .. عن طريق صنع عوالم مختلفة لمجموعة من الأبطال الخارقين، ونعرض لكم هنا ترتيب أفلام مارفل

ترتيب افلام مارفل منذ البداية وحتى عام 2020 :

1- Iron Man 2008

أول افلام مارفل والذى جعل من روبرت داونى جونيور الوجه الرسمى لشركة مارفل

يحكى الفيلم عن تحول بليونير من شخصية أنانية إلى بطل يسعى إلى السلام . وذلك بعد أن تم اختطافه بواسطة جماعة إرهابية وتمكنه من صنع سلاح عبارة عن بدلة حديدية متطورة جدا .

ميزانية 180 مليون .. إيرادات 585.2 مليون .

بطولة روبرت داونى جونيور .. جوينيث بالترو .. جيف بريدجز .

2- The Incredible Hulk 2008

جدير بالذكر أن هذا الفيلم هو الفيلم الوحيد لعالم مارفل الذى تم توزيعه بواسطة شركة يونيفيرسال وذلك لأن حقوق افلام البطولة المطلقة للعملاق الأخضر مملوكة لشركة يونيفيرسال حتى الآن وذلك واضح جدا فى جميع افلام مارفل وظهور العملاق كضيف شرف .

يحكى الفيلم عن العالم “بروس بانر” وهروبه من الحكومة الأمريكية بسبب تحوله إلى وحش أخضر شرس عندما يفقد أعصابة.

ميزانية 150 مليون .. إيرادات 263 مليون .

بطولة إدوارد نورتون وتم بعد هذا الفيلم إسناد الشخصية إلى ” مارك رافلو” .

3- Iron Man2 2010

تضمن الفيلم الظهور الأول للأرملة السوداء “سكارليت جوهانسون”

يحكى الفيلم عن “فانكو” الذى يريد الانتقام من الرجل الحديدى وينتهى به الأمر بتحالف مع “جاستين هامر” مالك مصنع السلاح المنافس ل “تونى ستارك”

ميزانية 200 مليون .. إيرادات 623.9 مليون .

بطولة روبرت داونى جونيور .. سام روكويل .. سكارليت جوهانسون.

4- Thor 2011

يحكى الفيلم عن إله الرعد الذى تم نفيه من “آسجارد” ليعيش على الأرض ولكنه يصبح واحد من أقوى وأشهر الأبطال الخارقين المدافعين عنها ..

بجانب تقديم شخصية “ثور” تم تقديم شخصية “لوكى” الشرير المفضل والأكثر حبا من قبل جماهير مارفل .

ميزانية 150 مليون .. إيرادات 449.3 مليون .

بطولة كريس هيمسورث .. ثوم هيدلستون .. ناتالى بورتمان .

5- Captain America : The First Avenger 2011

ترجع بنا مارفل فى فيلمها الخامس إلى الحرب العالمية الثانية وتحكى لنا عن شاب نحيف يدعى “ستيف روجرز” تم رفض تطوعه للجيش بسبب عدم لياقته البدنية . وبسبب تعطشه لخدمة بلاده يوافق على أن يكون جزء من تجربة علمية جعلت منه جنديا متكاملا أقوى وأسرع وأذكى .

إحتوى الفيلم على أول ظهور لحجر من أحجار الطاقة الأبدية “حجر الفضاء” .

ميزانية 140 مليون .. إيرادات 370.4 مليون .

بطولة كريس إيفانز .. تومى لى جونز .. هوجو ويفينج .

6- Avengers 2012

خطوة كبيرة قامت بها مارفل بجمع كل الأبطال الذين تم ظهورهم فى الافلام السابقة لتكوين فريق واحد والقتال فى صف واحد لإنقاذ الأرض

تضمن الفيلم الظهور الأول لحجر العقل وكان مكانه رمح لوكى .- ميزانية 2790 مليون .. إيرادات 1.5 بليون .

7- Iron Man3 2015

بعد أن يقوم رجل إرهابى يدعى “ماندرين” بتمزيق عالم تونى ستارك ، يعود الرجل الحديدى لإعادة بناء عالمه والتجهيز للانتقام والعقاب .

تعتبر حبكة الفيلم هى الأكثر تقبلا من قبل النقاد فى جميع افلام مارفل .

ميزانية 200 مليون .. إيرادات 1.2 بليون

بطولة روبرت داونى جونيور .. بن كينجسلى .

8- Thor : The Dark World

بعدد أن تحل لعنة “الايثير” على الدكتورة جين فوستر ليعود ثور لمحاربة الظلام من أجل إبطال هذه اللعنة وإنقاذ حبيته وعالمه .

قدم الفيلم ثانى حجر من أحجار الطاقة الأبدية “حجر الواقع”

ميزانية 170 مليون .. إيرادات 266.4 مليون .

9- Captain America : The Winter Soldier

يعود إلينا ستيف روجرز “كابتن أميريكا” مكافحا من أجل توثيق دوره وإثبات قيمته للعالم وهذه المرة عن طريق محاربة “the Winter Soldier”

ميزانية 170 مليون 714.3 مليون

بطولة كريس ايفانز .. سكارليت جوهانسون .. صامويل جاكسون .

10- Guardians Of The Galaxy 2014

خطوة خطيرة اتخذتها مارفل بإظهار فريق جديد أحد أفراده راكوون متكلم وجزء من شجرة لا يقول إلا “I am groot” وبالرغم من غرابة الشخصيات إلا أنها كانت سببا من أسباب نجاح الفيلم .

يحكى الفيلم عن مجموعة من اللصوص يتحدون لإنقاذ المجرة من الدمار .

جدير بالعلم أن فيلم حماة المجرة هو أول فيلم أعطى نبذة عن أحجار الطاقة الأبدية ونشأتها وأيضا ظهور حجر جديد وهو حجر الطاقة .

ميزانية 170 مليون .. إيرادات 773.3 مليون

بطولة كريس برات ، ديف باتيستا ، وأصوات كلا من فان ديزل وبرادلى كوبر .

11- Avengers : Age Of Ultron 2015

محاولة من تونى ستارك وبروس باننر لإطلاق برنامج عالمى لحفظ السلام تنقلب رأسا على عقب ليجتمع فريق الافنجرز من جديد لإنقاذ العالم

ميزانية 250 مليون .. إيرادات 1.4 بليون .

12- Ant-Man 2015

بعد أن يتسلح ببدلة تمكنه من تقليص حجمة وزيادة قوته ، يقوم “سكوت لانج” بمساعدة معلمه الدكتور “هانك بيم” بالتخطيط لسرقه من شأنها إنقاذ الأرض .

ميزانية 130 مليون .. إيرادات 518.3 مليون

بطولة بول رد .. مايكل دوجلاس .

13- Captain America : Civil War 2016

انقسام فى صفوف الفريق يؤدى إلى حدوث حرب بين الرجل الحديدى وكابتن أميريكا ..

تضمن الفيلم ظهور الرجل العنكبوت الجديد “توم هولاند” كوجه جديد بين أبطال مارفل .

ميزانية 250 مليون .. إيرادات 1.1 بليون .

14- Doctor Strange 2016

تضمن الفيلم ظهور لجانب روحانى جديد فى مارفل .

يحكى الفيلم عن جراح شهير متغطرس يدعى “ستيفن سترينج” تتحطم حياته المهنية بعد حادث سيارة أصابه برعشة مزمنة . ليسافر بعيدا بعد سماعه إشاعة عن مكان به معجزة تتمكن من شفاؤه.

تضمن الفيلم الظهور الأول لحجر الزمن .

ميزانية 165 مليون .. إيرادات 677 مليون

بطولة بنديكيت كمبرباتش.

15- Guardians Of The Galaxy vol.2. 2017

يجتمع فريق حماة المجرة مرة أخرى ولكن هذه المرة يقاتلوا من أجل البقاء معاً خاصةً بعد معرفتهم الأب الحقيقى لبيتر كويل ” كريس برات”

حقق الفيلم نجاحا جماهيريا أكبر من الجزء الأول.

ميزانية 200 مليون .. إيرادات 863 مليون

16- Spider-Man : Homecoming 2017

يعود بيتر باركر بشخصية جديدة “ثالثة” ولكن هذه المرة يصبح الرجل العنكبوت هو أصغر بطل خارق فى عالم مارفل .

ويحكى الفيلم عن مراهق يحاول الموازنة بين حياته كطالب فى المرحلة الثانوية وقدراته كبطل خارق ليجد نفسه فى مواجهة خطر يجتاح المدينة .

ميزانية 175 مليون .. إيرادات 880 مليون .

بطولة توم هولاند .. روبرت داونى جونيور .

17- Thor Ragnarok 2018

بعد حبسه يحاول ثور العودة إلى آسجارد لانقاذها من الدمار بعد أن وقعت فى يد الشريرة هيلا .

ميزانية 180 مليون .. إيرادات 853 مليون .

اشتركت فى البطولة كيت بلانشيت .

18- Black Panther 2018

يعتبر صنع هذا الفيلم هو الأطول فى تاريخ مارفل فقد تم الإعلان عن إنتاج “Black Panther” منذ عام 2005 مع مجموعة من الأفلام منها ما خرج للنور ومنها ما تم تأجيله .

يحكى الفيلم عن تيشالا الذى يتم ترشيحه كملك لواكاندا البلد المعزولة والمتقدمة تكنولوجياً ، ولكن يتم تحديه بواسطة شخص غريب من الخارج يريد الانتقام بسبب خطأ قام به والد تيشالا .

بميزانية بلغت 200 مليون تمكن الفيلم من تحقيق إيرادات 681 مليون فى شباك التذاكر الأمريكى فقط لينتزع المركز الثالث من “تايتنك” فى قائمة أكبر الإيرادات داخل أمريكا ، وحقق عالميا أرباح بلغت 1.3 بليون ليأخذ المركز العاشر فى قائمة أكبر الإيرادات على مستوى العالم ، وثالث أكبر إيرادات بالنسبة لمارفل بعد فيلمى افنجرز .

بطولة شادويك بوسمان .. لوبيتا نيانجو .

19- Avengers : Infinity War 2018

بالرغم من أنه لم يخرج تصريح رسمى بميزانية الفيلم إلا أنه هناك تكهنات بأن الميزانية أكثر من 300 مليون دولار ليكون ثانى أكبر فيلم من حيث الميزانية فى فى التاريخ بعد “Pirates Of The Caribbean : On Stranger Tides 2011” الذى كانت ميزانيته 378.5 مليون .

فى هذا الفيلم تضع مارفل كل أبطالها الخارقين فى صف واحد ضد “ثانوس” لمنعه من وضع يده على الحجار الطاقة الأبدية.

ننتقل إلي باقي أفلام مارفل بشكل عام المنتظر عرضها

Deadpool.2

– بمجرد أن يرسو الغبار على مقاعد عشاق مارفل فى السنيمات بعد عرض “Infinity War” ياتى البطل محبوب الجماهير بفيلمه المنتظر 18 مايو 2018

Antman And The Wasp

تستمر أشباح الماضى فى مطاردة بطل الجزء الأول “سكوت لانج” ولكن هذه المرة يتضاعف فريقه بإضافة شخصية جديدة .

– يكفى فقط أن يكون الفيلم هو عتبة دخول “ميشيل فايفر” إلى عالم مارفل .

– الفيلم يعرض فى 6 يوليو 2018 .

– بطولة بول رد .. ايفانجيلين ليلى .

Venom

– بعد 11 عام يعود شرير النسخة الأولى من افلام الرجل العنكبوت إلى الشاشة ولكن هذه المرة فى دور البطولة .

– الفيلم منتظر فى 5 أكتوبر 2018

– بطولة توم هاردى .

X Men – Dark Phoenix

– تستمر سلسلة “X Men” بالقفز بنا من حقبة زمنية إلى أخرى ، هذه المرة تدور أحداث الفيلم عن “جين جراى” وعقلها المطارد بقوى مدمرة .

– الفيلم منتظر فى 2 نوفمبر 2018

– بطولة صوفى تيرنر .

The New Mutants

– تلتحق مارفل بموجة الأبطال الخارقين الصغار بهذا الفيلم المبنى على مجموعة من القصص المصورة بنفس الاسم .

– الفيلم يحكى عن مجموعة من المراهقين يملكون عدة قوى خارقة محتجزين فى مؤسسة سرية ، ولكنهم يحاربون من أجل حريتهم .

– بالرغم من إطار الخيال العلمى إلا أن الفيلم به كمية من الرعب .

– كان من المفترض عرض الفيلم إبريل 2018 إلا أنه تم تأجيل عرضه بسبب إعادة تصوير عدة مشاهد .

– الفيلم منتظر فى 22 فبراير 2019

– بطولة ميسيى وليامز .. تشارلى هيتون .

Captain Marvel

– أول بطولة نسائية مطلقة فى افلام مارفل ويحكى الفيلم عن كابتن طيار تدعى كارول دانفرس “برى لارسون” وتنضم إلى نيك فيورى “صامويل جاكسون” فى مهمة كبيرة ( اقرأ ايضاً: مراجعة فيلم كابتن مارفل )

– تمتلك العديد من المهارات والقوى الخارقة منها أنا قادرة على الحياة فى اى مكان فى الفضاء .

– خرجت تصريحات من داخل مارفل بأن شخصية كابتن مارفل سوف يكون لها دورا كبيرا فى جميع الأفلام القادمة .

Avengers: End game

الفيلم سيكون نهاية لحقبة زمنية ولكنه بداية لشئ جديد فى عالم مارفل السينمائى .

– وكما صرح “كيفين فيج” رئيس استوديوهات مارفل بأنه تم التخطيط ل 20 فيلم جديد ووعد جماهير عالم مارفل السينمائى بأشياء لم يشاهدوها من قبل .

Men In Black

– بعد أن أصبحت حقوق الفيلم مملوكة من قبل استديوهات مارفل تم الإعلان عن جزء جديد منشق من السلسلة الرئيسية ولم يتم تحديد العنوان النهائى للفيلم.

– الفيلم منتظر فى 17 مايو 2019

Gambit

– قد يكون الفيلم البداية الجديدة لأفلام منفردة كثيرة قادمة لجميع أبطال مارفل .

– الفيلم منتظر فى 7 يونيه 2019.

– بطولة تشانينج تاتوم .

Spider Man Homecoming

– لم يتم الاستقرار على عنوان الفيلم ولم تخرج أى تصريحات عن قصة أو شرير الفيلم .

– الفيلم سوف يكتب الظهور الرابع لتوم هولاند فى افلام مارفل .

– الفيلم منتظر فى 5 يوليو 2019

KingsMan.3

– لا يعرف الكثيرون أن حقوق الفيلم مملوكة لشركة مارفل .

– تم الإعلان عن عرض جزء جديد خلال عام 2019.

Silver & Black

– يستمر ظهور الشخصيات النسائية فى عالم مارفل بفيلم جديد يقال انه سوف يكون منشق عن أفلام الرجل العنكبوت .

– موعد العرض 2019

Guardians Of The Galaxy .Vol3.

– جزء منتظر جديد لحماة المجرة فى عام 2020

Black Widow

– لم يخرج أى تصريح رسمى بخصوص الفيلم ولكن خرجت بعض الإشاعات عن بدء كتابة نص الفيلم الأكثر طلبا وانتظارا من جماهير مارفل عامةً وجماهير سكارليت جوهانسون خاصة .