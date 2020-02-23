تراند اليوم : ريهام سعيد تتوقع “نهاية مأساوية” للفنان محمد رمضان .. تعدى الخطوط المشروعة

أعربت الإعلامية المثيرة للجدل، ريهام سعيد عن دعمها للممثل محمد رمضان، الذي تعرض لهجوم واسع في الآونة الأخيرة على خلفية موقفه من أزمة الطيار أشرف أبواليسر الذي كان سببًا في إيقافه عن العمل مدى الحياة.

وقالت عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”: “محمد رمضان بيفكرني بنفسي لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح كانوا بيألفولي تهم وكل تهمتي صدقي وثقتني بنفسي ونجاحي يارب ينصرك يا محمد وما تقعش زيي”.

وكانت ريهام تعرضت في العام الماضي للإيقاف والمنع من الظهور التلفزيون بعد اتهامها إهانة المصابين بالسمنة في مصر.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقضت محكمة جنح قسم العجوزة، ببراءتها، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية “السمنة”، إلا أنها لم تعد بعد للظهور على الشاشة.