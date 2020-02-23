شاهد.. اشرف زكي عن محمد رمضان: “قامة كبيرة وليه وضعه”

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 02:53 مساءً - عبر الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن رأيه في أزمات الفنان محمد رمضان وما يتعرض له من انتقادات.
قال زكي في لقاء مع ET بالعربي، إن محمد رمضان فنان كبير وله تاريخ وجمهور ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأكمله.
أضاف، أنه إذا كان هناك ناس لديها بعض الملاحظات، فإن محمد رمضان لديه من الوعي أن يتصالح معهم، مشيرا إلى أنه قامة كبيرة وله اسمه ووضعه، حسب تعبيره.
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