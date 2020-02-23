صافيناز بإطلالة جريئة.. مع حبة اناناس!

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 02:53 مساءً - شاركت الراقصة صافيناز متابعيها بصور جديدة من احدث جلست تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الصور بإطلالة صيفية جريئة على شاطىء البحر بمايوه باللون الزهري بوضعيات مختلفة بينما كانت تحمل حبة اناناس في جميعها.