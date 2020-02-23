ماغي بو غصن تكشف الحقيقة في هذا التعليق

تواصل النجمة ماغي بو غصن تصوير مشاهدها في مسلسل “أولاد آدم”، حيث تحرص بين الفترة والاخرى على نشر صوَر عبر حساباتها على مواقع التواصل من كواليس تصوير العمل الذي يضم نخبة من النجوم الى جانب ماغي وهم مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.

ومن المعروف شغف ماغي بمهنة التمثيل خاصة ان لها باع طويل في هذا المجال وسبق وقدمت عشرات الاعمال الناجحة التي زينت مسيرتها التمثيلية، وسبق واعتبرت في لقاء اعلامي ان كل عمل تقدمه هو محطة مهمة في مسيرتها الفنّية، وأنّ شغفها في التمثيل يتجدّد يومياً لأنها تحب عملها كثيراً ولا تتعب منه ولم يخفّ الشغف منذ عشرين عاماً إلى غاية اليوم ولا يمكنها ان تعيش من دون تمثيل.

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من هنا، لفتنا تعليق ماغي على حسابها على تويتر وقالت: “في موقع التصوير أشعر أنني حقيقية.. لأنني أعمل الذي أحبه“.

وكانت ماغي قد اعتمدت في العمل، الذي تؤدي فيه دور قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة، قصة شعر قصيرة تماشياً مع الدور الذي تلعبه.

المسلسل الذي يصوّر في لبنان لرمضان رمضان 2020، هو دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً، انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.