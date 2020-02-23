باسل خياط يتحدث عن صداقته مع قصي خولي وتيم حسن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري باسل خياط مؤخرا على إحدى الفضائيات الخليجية، وتحدث عن عدد من الأمور أبرزها علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بزملائه قصي خولي وتيم حسن.

وأكد خياط أن علاقة صداقة قديمة وقوية تربطهم، بدأت منذ دراستهم في معهد التمثيل سويا وتواجدهم في الدفعة نفسها، وقال الفنان السوري إنهم كانوا يقومون بزيارة بعضهم باستمرار، ولهم العديد من الذكريات المميزة سويا.

وروى الفنان السوري أحد المواقف الطريفة التي عاشوها، قائلا إنه في إحدى المرات جاء قصي وتيم لزيارته حيث كان يسكن مع عائلته، وقرر خولي أن يجرب التمثيل، فاتفقوا أن يقوم قصي بدور شخص أخرس، وذهبوا جميعهم إلى السوق، وخلال قيام الأخير بالدور، قرر باسل وتيم التعامل معه بأسلوب غير لطيف أمام الناس في أحد المحلات؛ ما أثار غضب صاحب المحل وبعض الأشخاص الذين قرروا جميعم الدفاع عن خولي، وتحول الأمر إلى معركة كبيرة في الشارع، اضطر بسببها باسل وتيم الهرب، فيما قام الأخير برمي حجر خلال هربه ليسقط على رأس أحد الأشخاص.

وعن هذه الصداقة، قال خياط إن هناك بعض الأشخاص الذين يأتون إليه باستمرار ويسألون عن صداقتهم وهل تغيرت وخفتت بسبب البعد، إلا أنه أكد حتى وإن لم تظهر متانة هذه العلاقة أمام الملأ، فما زالت علاقتهم جميعا جيدة.

وعلى صعيد آخر، نشر خياط مؤخرا عبر حسابه في إنستغرام فيديو تشويقيا جديدا لمسلسله "عهد الدم"، والمقرر عرضه قريبا على منصة شاهد، ليكون قصي خولي أول المهنئين له قائلا: "ألف مبرووووووك باسل الغالي ان شاء الله دائما في قمة النجاح خيّ الواضح انو الشغل جميل ومختلف وفي رؤية جديدة تشبه تطلعات كل من يحب هذه المهنة وحابب يصنعها ويحققها بالأعمال العربية من هلق الف مبروك".

ويشارك في عهد الدم إلى جانب خياط كل من نادين تحسين بك، وبلال الحموي، وميا مباردي.

وإلى جانب مسلسل عهد الدم، بدأ الفنان السوري باسل خياط تصوير دوره في مسلسل "النحات"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم أمل بوشوشة، وليا بو شعيا، وعدد كبير من النجوم.