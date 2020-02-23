شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محبو نجوى كرم يحتفلون بعيد ميلادها مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز عدد من محبى و معجبى شمس الأغنية النجمة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة لها احتفالاً بعيد ميلادها أمس السبت في بيروت، واستقبلوها بالورود وفرق الدبكة والمفرقعات النارية وقطعت نجوى قالب الحلوى و سط فرحة كبيرة، و تأثرت نجوى بالاحتفال و من شده تأثرها دمعت خلال الاحتفال.

كما هنأت الفنانة ماجى بوغصن، نجوى كرم بعيد ميلادها، وكتبت لها قائلة:" عقبال 100سنة نجاح وطاقة ايجابية وتجدد.. يخليكِ بصحتك وبهمتك وبنجاحك اللي منشوف حالنا فيه".

الجدير بالذكر أن نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها يوم 26 فبراير ويعتبر هذا الاحتفال هو الأول لها من قبل محبيها.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر وجهت النجمة الكبيرة نجوى كرم، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، مشيرة إلى أنه لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، على هامش مشاركتها في أوبريت صناع الأمل.

ونشرت نجوى كرم فيديو، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت عليه: "الرّاعي عارف لعبة الكون ونحن معه.. لأن الأمل بياخدنا على استمرارية العيش بنجاح، وتفاؤل..نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصًا حُبّ الأوطان".

وتابعت: "نشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا !فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".

ويشارك عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربى فى تقديم أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل".

وتنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.