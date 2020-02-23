شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فيلم جمع ليوناردو دى كابريو ودى نيرو قبل ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر
وبالتالي ما ان اعلن حول ضم ليوناردو دي كابريو لفيلمه الجديد Killer OF The Flower Moon مع النجم روبرت دي نيرو، بات الكثيرون ينتظرون هذا العمل بشغف شديد خاصة بعدما غاب الثنائي عن العمل معاً منذ سنوات طويلة، .. وهو ما يدفعنا خلال هذا التقرير لتسليط الضوء علي آخر فيلم جمع الثنائي معاً.
هذا الفيلم هو "Marvin's Room" والذي تم طرحه قبل حوالي ربع قرن وتحديداً عام 1996 الذي شهد طرحه في دور العرض ليضم آنذاك العديد من النجوم بجانب هذا الثنائي.
علي جانب آخر فإن قصة فيلم Killer OF The Flower Moon تتمحور حول قبيلة باسم "أوسيدج" الهندية، وهي القبيلة التي حصلت على أراض شاسعة في ولاية أوكلاهوما،.. والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021.
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