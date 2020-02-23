شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فيلم جمع ليوناردو دى كابريو ودى نيرو قبل ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من ردود الأفعال أثارها المخرج مارتن سكورسيزي مجدداً بجمع ثنائي من أبرز نجوم هوليود إلي فيلمه الجديد، وهما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك بعدما حقق "الايرلندى" إسم فيلمه الأخير ردود أفعال واسعة مؤخراً من خلال ترشيحه لجوائز عديدة في حفل الأوسكار الأخير بالإضافة لتحقيقه إيرادات كبيرة.

وبالتالي ما ان اعلن حول ضم ليوناردو دي كابريو لفيلمه الجديد Killer OF The Flower Moon مع النجم روبرت دي نيرو، بات الكثيرون ينتظرون هذا العمل بشغف شديد خاصة بعدما غاب الثنائي عن العمل معاً منذ سنوات طويلة، .. وهو ما يدفعنا خلال هذا التقرير لتسليط الضوء علي آخر فيلم جمع الثنائي معاً.

هذا الفيلم هو "Marvin's Room" والذي تم طرحه قبل حوالي ربع قرن وتحديداً عام 1996 الذي شهد طرحه في دور العرض ليضم آنذاك العديد من النجوم بجانب هذا الثنائي.

Advertisements

علي جانب آخر فإن قصة فيلم Killer OF The Flower Moon تتمحور حول قبيلة باسم "أوسيدج" الهندية، وهي القبيلة التي حصلت على أراض شاسعة في ولاية أوكلاهوما،.. والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021.