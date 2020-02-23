شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة من الدهب باسم كيم كارديشيان داخل فرع مطعم شهير بفرنسا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة زيارتهما لأحد الفروع هناك، كرمت سلسلة أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارديشيان، وزوجها مطرب الراب الشهير، كاني ويست، بمناسبة زيارتهما لأحد الفروع هناك، وأعد الفرع، لوحة مطلية بالذهب، مكتوب عليها بالفرنسية أن كيم كارداشيان وزوجها حضرا الأربعاء الماضي، الموافق 19 فبراير الجاري، وتم تثبيتها على الكشك الذي وضعا من خلاله طلباتهما.



المطعم يحتفل بمناسبة الزيارة

واتجه فرع المطعم في فرنسا لتكريم كيم كارديشيان وزوجها بعد تداول مقطع مصور لكيم كارديشيان وكانيى ويست، أثناء طلبهما من داخل الفرع، في مشهد وصفه العديدين أنه "لأمر رائع أن المليونيرات مثل الناس العاديين، لا يستطيعون مقاومة الطعام المقلي والمشبع بالدهون".



تكريم كنتاكى

وبالأمس، حرصت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، بصورة لهما من الذكريات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت قائلة "عيد ميلاد سعيد يا أبي، أتمني لو كنت هنا لرؤية كل شيء".

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واحتفلت كاردشيان ، البالغة من العمر 39 عاما، منذ أيام، مع متابعيها على إنستجرام بعد وصول عدد متابعيها إلى 160 مليونا، لتقترب من رقم شقيقتها الصغرى كايلى جينر، البالغة من العمر 22 عاما، والتى يصل عدد متابعيها إلى 162 مليونا، جاء ذلك بعد معركة ودية جرت بين أنصار الشقيقتين عبر إنستجرام.

وعلقت كيم كاردشيان على المنشور قائلة، "160مليون! انا أحبكم يا شباب!!!" ، وحصلت كيم بالفعل على زيادة مذهلة في عدد المتابعين منذ أكتوبر 2019 ، عندما احتفلت بتجاوز 150 مليون متابع.

في ذلك الوقت ، كانت كايلي جينر تمتلك مليوني متابع أقل من أختها الكبرى كيم ، لكن كل هذا تغير في أوائل يناير عندما وصلت إلى 156 متابعًا ، متقدمة عليها بفارق مليون متابع.