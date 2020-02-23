شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات على فوز "الرجل الطائر" بجوائز الأفضل فى حفل الأوسكار الـ 87 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثانى والعشرين من فبراير عام 2015، أعلنت لجنة جوائز الأوسكار فوز فيلم "الرجل الطائر" كأفضل فيلم، ونال إيدى ريدماين جائزة أفضل ممثل، وحصدت جوليان مور جائزة أفضل ممثلة، وأفضل مخرج لغونزاليز إيناريتو وأفضل سيناريو أصلى، وأفضل تصوير سينمائى وذلك من أصل تسع ترشيحات.

فكرة فيلم Birdman الأساسية هى الصراع الذى يدور بداخل بطل الفيلم، حائرا بين التشبث بعباءة الماضى رغم تفاهته وتكراره وبين إثبات الذات فى مجال آخر قد يكون أقوى وأعمق وأرقى لبعض المشاهدين.

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"الرجل الطائر" فيلم كوميديا سوداء أمريكى 2014 من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو وبطولة مايكل كيتون وإيما ستون وإدوارد نورتون وأندريا ريسبوروج وأيمى رايان وزاك غاليفياناكيس ونعومى واتس ويدور الفيلم حول ريغان طومسون (مايكل كيتون) وهو نجم هوليوودي كان مشهورًا منذ عقود بتجسيده شخصية رجل خارق، ويحاول الآن استعادة مجده من خلال مسرحية هو بطلها.

تلقى "الرجل الطائر" إشادة هائلة من النقاد، واُعتبر أحد أفضل أفلام 2014 من قبل عدة منظمات مثل معهد الفيلم الأمريكي والمجلس الوطني للمراجعة. ترشح لسبعة جوائز غولدن غلوب في الحفل الثاني والسبعون، من ضمنها أفضل فيلم - موسيقي أو كوميدي وأفضل مخرج، وربح أفضل سيناريو.