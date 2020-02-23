شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد حلا شيحة..5 أفلام صنعت نجوميتها بين الرومانسية والكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الأحد، النجمة حلا شيحة بعيد ميلادها، والتي تميزت منذ انطلاقتها في الدراما المصرية، بسبب تميزها في اتقان أدوارها المتنوعة ومعالمها الهادئة الرقيقة، فكان للفنانة حلا شيحة قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبحت فتاة أحلام الكثير من الشباب الذى يبحث عن فتاة مثلها في جمالها أو رقتها ورومنسيتها، وقدمت حلا الكثير من الأعمال التي أصبحت علامة مميزة لمحبيها، ورغم أن بداية انطلاقها من خلال الدراما الا ان أكثر أعمالها كانت في السينما وذلك لحبها الشديد لها، ومن هنا نرصد أكثر 5 أفلام صنعت نجومية حلا شيحة منذ بداية انطلاقها في عالم التمثيل.

السلم والثعبان

شاركت النجمة حلا شيحة في فيلم "السلم والثعبان" مع النجمان هانى سلامة وأحمد حلمى، والذى كانت تدور قصته حول "هانى سلامة" الشاب المستهتر الذى فشل فى أن يكون زوجا جيدا، وفشل فى أن يصبح أبا جيدا، حتى تبدأ عودة حياته للمسار السليم بعد أن تدخل "حلا شيحة" في حياته، ويواجهان بعض المشاكل في بداية علاقتها، ولكن االحب ينتصر في النهاية.

اللمبي

بعد اتقان حلا شيحة دور الفتاة الرومانسية في "السلم والثعبان"، قررت الدخول الى عالم الكوميديا من خلال دور "نوسة" في فيلم "اللمبى" الذى شاركها خلال النجم محمد سعد والفنان القدير حسن حسنى والفنان لطفى لبيب، وتدور قصة الفيلم حول اللمبي الذى يعيش في منزل فقير، ويقع في حب جارته لكن والدها يعترض على هذا الزواج، وتتوالى الاحداث حتى ينتهى الفيلم بزواجهما.

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عريس من جهة أمنية

يعرف عن الزعيم عادل إمام أنه تسبب في صعودا لكثير منا لشباب، وهذا ما حدث أيضا من خلال فيلم "عريس من جهة أمنية" الذى استعان فيه بالفنانة حلا شيحة التي أثبتت جدارتها الكبيرة في الوقوف أمام الزعيم وهو الفيلم الذى حقق نجاح كبير، وشاركهما في البطولة الفنان شريف منير والفنانة لبلبة، وتدور أحداثه حول رجل الأعمال "خطاب النجاري" الذى يحاول إبعاد كافة الشباب الذين يتقدمون لخطبة ابنته الوحيدة "حبيبة"، وذلك بسبب حبه تعلقه الشديد بها، حتى يتقدم لخطبة ابنته الضابط "طارق"، ويحاول "خطاب" بشتى الطرق إبعاده عن ابنته فيضع له العراقيل التي ينجح "طار" في اجتيازها، حتى ينتهى بالزواج واستيعاب "خطاب" بأن كل فتاة يجب أن تعيش حياته الزوجية وتكوين أسرة كما فعل هو نفسه.

غاوي حب

وشاركت النجم محمد فؤاد فيلم "غاوى حب"، وحقق نجاح كبير، ويدور حول "صلاح" الذى ترك كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر، حتى يلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة "ملك" التي كانت صديقته في الطفولة، وها هى الآن سيدة أعمال ناجحة، ورغم ذلك فهى رومانسية، وتزوجت من رجل يعمل فى تجارة محرمة، وتبدأ في البحث عن "صلاح"، وتتوالى الأحداث.

كامل الأوصاف

فيلم "كامل الأوصاف" والذى كان يعتبر أخر أفلامها قبل اعتزالها الفن والتمثيل عام 2006 وظهرت خلال دورها بالعمل بالحجاب، وشاركها في البطولة الفنان الراحل "عامر منيب"، ويدور قصته حول ابن رجل أعمال يقيم بالخارج، وعندما يعود إلى مصر يلتقي بفتاتين في موقفين مختلفين، فيقع في غرام الأولى بينما تقع الثانية في غرامه دون أن تعلم أي منهما عن الأخرى شيئًا حتى يجتمع الثلاثة في إحدى المناسبات ويكتشف أن الفتاتين شقيقتان.