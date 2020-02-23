أحمد شامي وأحمد مجدي في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان أحمد شامي تصوير مشاهده في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر "شامي"، مقطع فيديو وصورًا من كواليس المسلسل، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر معه الفنان أحمد مجدي في إحدى الصور، وعلق :"مسلسل فرصة تانية، رمضان 2020 إن شاء الله".

"فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر .