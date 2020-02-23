أول رد من محامي عمرو دياب على تصريحات محمد رمضان لـ"التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علّق المحامي الكبير أشرف عبدالعزيز، على تصريحات الفنان محمد رمضان، والتي أدلى بها في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ضمن برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، والمتعلقة بالقضايا المرفوعة ضده، وبينها قضية وكيل الخصم فيها أشرف.

وكتب أشرف عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "رداً علي المدعو محمد رمضان وما يدعيه انني محامى المطرب الكبير جداً ومشهور فلان الفلانى، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي (أستاذ أشرف عبد العزيز)، ليرد رمضان (كان خصمي منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفني). فأود تصحيح ذلك".

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وتابع "أنني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرة على سبيل المثال لا الحصر، منهم: الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الأستاذ أحمد نور والأستاذ ممدوح شاهين والأستاذة سارة الطباخ، وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاتة والكابتن إبراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم".

وأضاف أشرف "أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه، فأن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه، والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩ ".

كان رمضان قال في لقائه مع الإبراشي "الوسيط اللي بيني وبينه قاله نقعد ونحل الموضوع، فرد عليه الطيار أتكلم مع المحامي بتاعي، واكتشفت ان المحامي ده هو نفسه محامي مطرب كبير جدًا، وقلت أكيد صدفة، وبعدين لقيت الإنذار اللي مبعوت لنقابة الممثلين والموسيقيين من محامي آخر وهو أيضًا محامي لنفس المطرب، ويطالب بإيقافي عن التمثيل والغناء، وواحد منهم الأستاذ أشرف عبدالعزيز اللي طالب بإيقاف الحلقة النهاردة، وكان خصم ضدي من كام سنة في قضية مع إم بي سي وكان واخد حكم غيابي للتشهير بيا والحمد لله عملت استئناف والقضاء انصفني". وعندما سأله الإبراشي "قصدك عمرو دياب"، رد رمضان "بدون ذكر أسماء".