تسجيل| أول تعليق من ريهام سعيد على حلقة محمد رمضان: "يا رب متقعش زيي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

نشرت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، تسجيلا صوتيا، تحدثت فيه عن الفنان محمد رمضان، وعن أسباب مساندتها له بعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وكذلك انتقاد البعض لظهوره بقميص "شيفون" في آخر حفلاته.

قالت ريهام: "ناس كتيرة أوي بتسألني ليه بتساندي محمد رمضان، وطلعتي قلتي في برنامج إنك مش شايفاه وإنه لطعك قدام المسرح. أنا مش بشخصن الأمور عمري، واتقابلت أنا ومحمد بعد خلافي معاه واتكلمنا واتصافينا، وحتى لو لسه على خلاف مش معناه خالص أشترك في حملة التشويه اللي معمولة ضده، اللي أنا عانيت زيها كتير ومش من نوع اللي ما أبقى متضايقة من حد شخصيا أنتقم منه وأقوّم عليه السوشيال ميديا، ده أسلوب وضيع".

وتابعت: "بساند رمضان لإني بساند قصة نجاح، بساند حد تعب، انتوا بتتخيلوا الفيلم او المسلسل أو الأغنية بيطلع في لحظة مش بتتخيلوا كمية القلق والوقت والتركيز اللي بيروح. فيه ناس بتتمتع بجهل شديد وبتقول بتساندي واحد بيطلع عريان ويطلع بلطجي، معلش هو العملاق فريد شوقي لما عمل (الفتوة) والعبقري أحمد السقا عمل (إبراهيم الأبيض) و(الجزيرة)، هل كان بيشجع البلطجة والتجارة في المخدرات، الفيلم أو المسلسل بيقدم حدوتة وبيديك مورال في الاخر، ولازم زي ما بنعمل الراجل الطيب بنعمل الشرير".

وأشارت ريهام إلى أن رمضان توقف عن تقديم أدوار البلطجي، مضيفة "بطل يعمل كده عشان لقى شباب كتير بتقلده في كل حاجة"، وتعليقًا على أزمة ارتدائه ملابس شفافة وظهوره عاري الصدر في حفلاته، قالت "القميص الشيفون موضة جدا في كل أنحاء العالم الفنانين بيلبسوه، عريان كلمة مبالغ فيها ومش موافقة عليها، الجزء اللي بيبان منه مطربين كتير خارج مصر بيلبسوه كده والاجزاء الباينة مش محرمة".

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وأضافت "النوع اللي بيقدمه جديد وقريب من الروك والراب، ليك تحبها وليك لأ، لكن انك تقول انه بيشجع الاسفاف مش موافقة خالص، اللي بيقول اني بطبله عشان يشغلني عشان قاعدة في البيت، بعض آراء الناس الحقودة اللي تفكيرها منحط، عمري ما طبلت لحد ومحدش بيطبل لحد وهو في مشكلة، انا الحمد لله ست لها اسمها واحترامها وعندي بدل الشغلانة اتنين وتلاتة مش لازم يكون في الإعلام".

وعن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، علقت "بالنسبة لموضوع الطيار انا مستغربة، محمد رمضان ممثل ميعرفش قوانين الطيران المدني، وطلب يدخل ويتصور ونزل الفيديو بيبين تماما ان الطيار عارف انه بيتصور فيديو، واحد عمل غلطة في شغله ورمضان عرض يدفع راتبه لحد انتهاء القضية".

وكانت ريهام نشرت صورة من تعليق كتبته عبر حسابها على "إنستجرام"، عن أزمة رمضان: "محمد رمضان بيفكرني بنفسي من 6 سنين، لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح، كانوا بيألفولي تهم وكل تهمتي صدقي وثقتي بنفسي ونجاحي، يا رب ينصرك يا محمد ومتقعش زيي"، وكتبت في تعليقها على الصورة "حسبي الله ونعم الوكيل".

جدير بالذكر أن التلفزيون المصري استضاف، أمس السبت 22 فبراير، الفنان محمد رمضان، في أولى حلقات برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.